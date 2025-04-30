iPhone 18 получит шестиканальную память

Генеративный ИИ, гейминг и ресурсоёмкий многозадачный режим требуют высокой пропускной способности памяти, и именно поэтому Apple, по слухам, готовится внедрить шестиканальную архитектуру оперативной памяти в линейке iPhone 18. Хотя уже в этом году в некоторых моделях ожидается увеличение объёма ОЗУ до 12 ГБ, инсайдеры утверждают, что основной акцент будет сделан не столько на объёме, сколько на существенном приросте производительности. Многоканальная архитектура памяти позволяет увеличить скорость передачи данных между контроллером и оперативной памятью за счёт большего количества каналов связи. По данным авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, переход на шестиканальную ОЗУ в iPhone 18 серьёзно ускорит обмен данными, что должно положительно сказаться на работе ИИ-функций, играх и тяжёлых приложениях.

Однако об эффективности и влиянии на энергопотребление пока ничего не сообщается. Разочарованием для многих стало известие о том, что Apple продолжит использовать память LPDDR5X, в то время как конкуренты, включая будущий Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm, уже переходят на LPDDR6. Впрочем, на деле при правильной оптимизации оперативной памяти можно будет ожидать внушительной производительности даже на прошлом поколении чипов, при этом они будут доступнее. Возможно, именно на это и делает ставку компания Apple, пытаясь сохранить доступность своих смартфонов флагманского уровня в ближайшем будущем.
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