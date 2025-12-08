iPhone 18 получит полупрозрачную тыльную панель

Четыре флагмана, которые Apple обычно выпускает в третьем квартале каждого года, могут сократиться до трёх моделей. Компания не только экспериментирует с обновлённой стратегией, куда входит складной iPhone Fold, но и, по слухам, готовит серьёзный пересмотр дизайна iPhone 18 как спереди, так и сзади. Одним из самых заметных изменений может стать встраиваемая в экран система Face ID, и если все элементы камеры TrueDepth окажутся под OLED-панелью, то в 2026 году топовые модели Apple могут получить лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру. Ранее появлялись слухи, что серия iPhone 18 получит слегка прозрачное заднее стекло, а двухцветная расцветка будет заменена на что-то совершенно новое. На Weibo инсайдер Smart Pikachu сообщил, что собранные для следующего поколения компоненты указывают на тестирование Apple встроенного в экран Face ID через процесс соединения микропрозрачного стекла.

Некоторые конкуренты компании уже пробовали прятать фронтальную камеру под дисплей, но получилось у них не очень хорошо. Несмотря на то что такой подход обеспечивает действительно безрамочный экран без вырезов, качество снимков при размещении сенсора под OLED заметно ухудшается. Если Apple действительно испытывает встроенный в экран Face ID для линейки iPhone 18, остаётся вопрос, не пострадают ли точность или надёжность работы камеры TrueDepth. Дисплей может мешать корректному распознаванию лица, но здесь Apple может компенсировать аппаратные ограничения средствами программной обработки.