iPhone 18 получит сразу три вида процессоров

Серия iPhone 18 станет первой линейкой Apple, в которой будут установлены процессоры, созданные по 2-нанометровому техпроцессу — A20 и A20 Pro. Однако запуск, запланированный на следующий год, обещает быть необычным — компания впервые представит складной iPhone. Это означает, что новые модели получат несколько различных версий 2-нанометрового чипа. После выхода iPhone 17 компания Apple изменила подход к структуре своих мобильных чипов. Хотя официально были анонсированы только A19 и A19 Pro, на деле существовало три версии. iPhone Air получил урезанную версию A19 Pro, тогда как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащались наиболее производительной вариацией с шестиядерным центральным процессором и шестиядерным графическим модулем.

В 2026 году ожидается похожая схема — несмотря на то, что официально будут представлены A20 и A20 Pro, всего их будет три разновидности. Базовый вариант процессора носит имя «Borneo», а старшая версия — «Borneo Ultra». Обычный iPhone 18 будет работать на A20 (Borneo), тогда как модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone оснастят чипом A20 Pro (Borneo Ultra). Других характеристик пока не раскрыто, однако, по аналогии с предыдущими поколениями, можно ожидать, что оба процессора получат шестиядерную структуру — два производительных ядра и четыре энергоэффективных. Производством займётся компания TSMC, использующая техпроцесс N2, но больше деталей пока что получить не выйдет — чипы ещё в разработке.
