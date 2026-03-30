iPhone 18 получит уменьшенный вырез в экране

Судьба Dynamic Island и характерного выреза в форме «пилюли» в экране будущей линейки iPhone 18 от Apple уже несколько месяцев вызывает споры в технологическом сообществе. Инсайдеры регулярно противоречат друг другу, из-за чего картина оставалась крайне неясной. Сейчас, похоже, начинает формироваться более единое мнение — Dynamic Island в серии iPhone 18 действительно станет меньше, что может стать заметным внешним изменением для поколения, которое ранее считалось скорее эволюционным. Известный инсайдер Ice Universe заявил, что устройства сохранят тот же дизайн рамок вокруг дисплея, но получат уменьшенный центральный вырез. По его словам, общая толщина рамок останется на уровне линейки iPhone 17, что в целом весьма неплохо.

Согласно ряду последних утечек, уменьшение Dynamic Island связано с переносом системы Face ID под экран, что позволит сократить размеры выреза. Однако эти данные противоречат информации от Digital Chat Station, который утверждает, что версии Pro сохранят тот же корпус, блок камер и Dynamic Island, что и у предыдущего поколения. Дополнительную неопределённость внёс инсайдер Fixed Focus Digital, заявивший, что Apple сталкивается с трудностями при переносе сенсоров под дисплей. Если это правда, то реализация подэкранного Face ID может быть отложена, а значит, исчезает и главный фактор, который должен был привести к уменьшению Dynamic Island. Благо, уже через полгода компания сама всё расскажет в деталях.
Глобальная версия Huawei Mate 80 Pro готова к выхода …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Mate 80 Pro состоитс…
Samsung Galaxy S26 будет стоить 1000 евро …
Немецкое издание WinFuture раскрыло характеристики и дизайн флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 и G…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
OnePlus 16 получит 240-Гц экран …
Профильный ресурс OnePlus Club поделился подробностями о смартфоне OnePlus 16, который еще не был предста…
Xiaomi 18 получит 200-Мп перископический модуль камеры…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi…
Рамку экрана в OnePlus 15T сравнили на фото с iPhone 17 Pro…
Компания OnePlus опубликовал первое официально фото смартфона OnePlus 15T, который будет представлен в …
Объявлена дата выхода Vivo X300 Ultra…
Компания Vivo объявила, что официальная презентация флагманского смартфона X300 Ultra пройдет на выставке…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor