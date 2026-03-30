iPhone 18 получит уменьшенный вырез в экране

Судьба Dynamic Island и характерного выреза в форме «пилюли» в экране будущей линейки iPhone 18 от Apple уже несколько месяцев вызывает споры в технологическом сообществе. Инсайдеры регулярно противоречат друг другу, из-за чего картина оставалась крайне неясной. Сейчас, похоже, начинает формироваться более единое мнение — Dynamic Island в серии iPhone 18 действительно станет меньше, что может стать заметным внешним изменением для поколения, которое ранее считалось скорее эволюционным. Известный инсайдер Ice Universe заявил, что устройства сохранят тот же дизайн рамок вокруг дисплея, но получат уменьшенный центральный вырез. По его словам, общая толщина рамок останется на уровне линейки iPhone 17, что в целом весьма неплохо.

Согласно ряду последних утечек, уменьшение Dynamic Island связано с переносом системы Face ID под экран, что позволит сократить размеры выреза. Однако эти данные противоречат информации от Digital Chat Station, который утверждает, что версии Pro сохранят тот же корпус, блок камер и Dynamic Island, что и у предыдущего поколения. Дополнительную неопределённость внёс инсайдер Fixed Focus Digital, заявивший, что Apple сталкивается с трудностями при переносе сенсоров под дисплей. Если это правда, то реализация подэкранного Face ID может быть отложена, а значит, исчезает и главный фактор, который должен был привести к уменьшению Dynamic Island. Благо, уже через полгода компания сама всё расскажет в деталях.