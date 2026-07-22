iPhone 20 Pro Max получит 7-дюймовый дисплей

В следующем году смартфон iPhone отметит своё 20-летие, и, по слухам, Apple собирается отметить эту дату масштабным обновлением дизайна линейки iPhone Pro. Ожидается, что новые модели могут получить название iPhone 20 и будут оснащены дисплеем с четырьмя изогнутыми краями от края до края, а также тактильными кнопками. Более того, инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple тестирует экран диагональю 6,96 дюйма, который может использоваться в iPhone 20 Pro Max. Хотя это всего на 0,06 дюйма больше, чем дисплей текущего iPhone 17 Pro Max, источник утверждает, что iPhone 20 Pro Max сохранит прежнее соотношение сторон и размеры корпуса. Соответственно, производитель вынужден будет либо уменьшить толщину рамок вокруг экрана, либо применить какую-то иную хитрость для достижения цели.

Но пока что это, конечно, лишь предположения инсайдеров — никто наверняка не может сказать, какие именно нововведения компания Apple планирует реализовать. Согласно недавним утечкам, iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max также могут получить технологию Face ID под экраном и улучшенную защиту Ceramic Shield по боковым граням корпуса. Кроме того, юбилейные модели iPhone, как сообщается, будут оснащены аккумуляторами ёмкостью до 6000 мАч и поддержкой обратной беспроводной зарядки. Звучит крайне интересно, особенно батарея — всё же производитель обычно очень аккуратно увеличивает ёмкость батареи, делая ставку на софтверные улучшения. Но всё может измениться.