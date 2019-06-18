iPhone 2020 будет три модели

Аналитики мобильного рынка провели анализ и сообщили, что в сентябре компания Apple покажет нас сразу три модели смартфона iPhone 2020. Пока что у новинки нет точного названия, так как компания строго засекретила все свои разработки, но новинок точно будет три модели. Одна из них будет самой доступной, как и в прошлом году, а две другие являются одним и тем же смартфоном, только с разной диагональю дисплея. Вероятно, этим компания планирует привлечь больше пользователей к своему продукту, так как продажи в последнее время не очень хорошие и пора бы показывать нечто действительно крутое. О стоимости и характеристиках новинок мы можем пока что только гадать, более точные данные будут уже ближе к официальному анонсу устройства. Ждете релиз?