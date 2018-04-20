iPhone 5s могут обновить до iOS 12

Смартфон iPhone 5s, вышедший в 2013 году, будет обновлен до iOS 12, когда эта операционная система будет выпущена компанией Apple. В этом уверены авторы профильного издания MacGeneration, раскопавшие логи тестирования движка WebKit. Например, в них были найдены упоминания симулятора iPhone 5s. Напомним, что его предшественник iPhone 5 не обновился до iOS 11, которая вышла в сентябре прошлого года. Таким образом, iPhone 5S получит один «лишний» год поддержки. Но сильно радоваться пользователям этого смартфона не стоит. Есть вероятность, что даже если iPhone 5s обновится до iOS 12, то ее функциональность будет ограниченной.