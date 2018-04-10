iPhone 8 Plus в новом цвете

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus выпустили в стиле (PRODUCT)RED Special Edition. Эта линейка продукции компании Apple создавалась специально для того, чтобы вы покупали устройства, а полученные средства уходили на счета благотворительных организаций. На данный момент компания решила обновить свои восьмые версии, которые продаются очень плохо, чтобы привлечь к ним внимание и помочь нуждающимся. Новинки выглядят достаточно привлекательно в новом цвете и я могу с уверенностью сказать, что такой продукт выглядит намного интереснее потенциальных конкурентов в золотистом цвете, например. С другой стороны, сам по себе смартфон не вызывает дикого восторга, сейчас седьмые версии покупают намного активнее. Думаю, нужно было компании выпускать iPhone X в красном цвете, тогда можно было бы говорить о популярности.