iPhone 8 готовят к перезапуску

Появилась информация о том, что компания Apple готовит к релизу наследника смартфона iPhone 8, который, правда, продавался довольно плохо. Почему производитель решил заняться именно этим — не совсем понятно, ведь ранее многие говорили о том, что смартфон провалился в продаже, что у него просто нет шансов на развитие в будущем и так далее. Однако теперь появилась информация, что производитель взялся за создание нового смартфона на основе преимуществ iPhone 8. Конечно, это может быть iPhone 9, в котором будет просто больше диагональ дисплея, больше камер, лучше начинка и все в таком духе, но при этом устройство будет более доступным, чем те варианты, которые есть сейчас. Если это правда, то нам очень хотелось бы посмотреть на этот гаджет.