iPhone 8 и 8 Plus сняты с продажи

Случилось знаменательное событие, ведь компания Apple сняла с производства и продажи смартфоны iPhone 8 и 8 Plus. Стоит сказать, что это было весьма ожидаемо, ведь данные гаджеты еще на момент официального релиза не пользовались спросом. Среди смартфонов компании они находились на самой последней строчке, так как пользователи не желали отдавать свои деньги за вполне стандартный смартфон со старым дизайном при наличии более привлекательной «десятки». Теперь же смартфон вовсе сняли с продажи, заменив его более привлекательным SE нового поколения. Вероятно, компания решила не оставлять пользователям шанса на выбор, ведь теперь линейка гаджетов компании весьма небольшая. Можно взять либо флагман, либо флагман подешевле.