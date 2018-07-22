iPhone 9 качественный смартфон

Компания iPhone выпустила новинку в этом году. Кнопка включения аппарата находится на правой грани, как у флагмана Apple. Слева видны клавиши управления громкостью и кнопка быстрого отключения звонка. В нижнюю часть корпуса вмонтированы громкоговорители и разъем Lightning.Рендеры 9-й модели демонстрируют экран с «козырьком» в верхней части. Фирменной кнопки HOME, совмещенной с дактилоскопическим сканером, не наблюдается. По всей видимости, основной системой распознавания владельца станет Face ID.Все новые устройства будут иметь экран с минимальной шириной рамок, получат быстродействующий чипсет A12 и систему распознавания лиц Face ID. Топовые модели снабдят сдвоенной тыльной камерой, у iPhone 9 эта камера будет состоять из одного блока. О стоимости смартфона пока неизвестно.