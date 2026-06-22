iPhone Air 2 получит слабый процессор A20

Сообщается, что Apple даже не будет использовать урезанную версию A20 Pro, как это было с оригинальным iPhone Air и A19 Pro. Иными словами, тот же процессор, который ожидается в базовом iPhone 18, может оказаться и в iPhone Air 2. На фоне растущих затрат на память и оперативную память Apple, вероятно, вынуждена идти на такие компромиссы, чтобы снизить себестоимость устройства. Учитывая, что производство по 2-нм техпроцессу N2 от TSMC обходится дорого, использование стандартного A20 позволит компании сэкономить значительные суммы на компонентах, сохранив при этом высокий уровень производительности. Однако в итоге смартфон будет сильно уступать топовым решениям в новой линейке, что, опять же, сделает гаджет менее привлекательным для покупателей.