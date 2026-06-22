iPhone Air 2 получит слабый процессор A20

Смартфон iPhone Air изначально был сложным продуктом для продаж, потому что компромиссы, которые сопровождали этот ультратонкий флагман Apple, фактически уже на релизе ограничивали его привлекательность для покупателей. По слухам, компания планировала частично исправить ситуацию в следующем поколении за счёт появления двойной камеры, однако теперь инсайдеры сообщают о потенциальном аппаратном даунгрейде — он вряд ли понравится большинству пользователей и может негативно сказаться на будущем этой линейки в целом. Например, согласно последней информации, процессор A20 Pro будет установлен только в iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro и iPhone Fold, тогда как iPhone Air 2 якобы получит обычный A20.

Сообщается, что Apple даже не будет использовать урезанную версию A20 Pro, как это было с оригинальным iPhone Air и A19 Pro. Иными словами, тот же процессор, который ожидается в базовом iPhone 18, может оказаться и в iPhone Air 2. На фоне растущих затрат на память и оперативную память Apple, вероятно, вынуждена идти на такие компромиссы, чтобы снизить себестоимость устройства. Учитывая, что производство по 2-нм техпроцессу N2 от TSMC обходится дорого, использование стандартного A20 позволит компании сэкономить значительные суммы на компонентах, сохранив при этом высокий уровень производительности. Однако в итоге смартфон будет сильно уступать топовым решениям в новой линейке, что, опять же, сделает гаджет менее привлекательным для покупателей.
Samsung тестирует Exynos с 96 МБ кэша…
Техпроцесс 2 нм с архитектурой GAA получит ещё несколько итераций, прежде чем Samsung будет полностью уве…
iPhone 18 получит 12 ГБ оперативной памяти…
После презентации WWDC 2026 внимание многих пользователей привлекла новая локальная ИИ-модель Apple, кото…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
iPhone 18 получит уменьшенный вырез в экране…
Судьба Dynamic Island и характерного выреза в форме «пилюли» в экране будущей линейки iPhone 18 от Apple …
В iPhone появилось шифрование RCS-сообщений…
Компания Apple наконец начала внедрять полноценное сквозное шифрование для RCS-переписки между iPhone и A…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный…
Honor 600 Lite — новая «облегченная» версия актуальной номерной линейки бренда. Несмотря на сравнительно …
Xiaomi 17 Ultra слабо продаётся …
Компания Xiaomi отчиталась о продажах флагманских смартфонов серии Xiaomi 17. В данный момент реализовано…
Samsung Galaxy S26 FE получил слишком слабый процессор…
Смартфоны серии Samsung Galaxy S FE долгое время считались отличным балансом цены и возможностей, позволя…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor