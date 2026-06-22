iPhone Air 2 получит слабый процессор A20

Смартфон iPhone Air изначально был сложным продуктом для продаж, потому что компромиссы, которые сопровождали этот ультратонкий флагман Apple, фактически уже на релизе ограничивали его привлекательность для покупателей. По слухам, компания планировала частично исправить ситуацию в следующем поколении за счёт появления двойной камеры, однако теперь инсайдеры сообщают о потенциальном аппаратном даунгрейде — он вряд ли понравится большинству пользователей и может негативно сказаться на будущем этой линейки в целом. Например, согласно последней информации, процессор A20 Pro будет установлен только в iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro и iPhone Fold, тогда как iPhone Air 2 якобы получит обычный A20.

Сообщается, что Apple даже не будет использовать урезанную версию A20 Pro, как это было с оригинальным iPhone Air и A19 Pro. Иными словами, тот же процессор, который ожидается в базовом iPhone 18, может оказаться и в iPhone Air 2. На фоне растущих затрат на память и оперативную память Apple, вероятно, вынуждена идти на такие компромиссы, чтобы снизить себестоимость устройства. Учитывая, что производство по 2-нм техпроцессу N2 от TSMC обходится дорого, использование стандартного A20 позволит компании сэкономить значительные суммы на компонентах, сохранив при этом высокий уровень производительности. Однако в итоге смартфон будет сильно уступать топовым решениям в новой линейке, что, опять же, сделает гаджет менее привлекательным для покупателей.