iPhone Air 2 выйдет уже в этом году

Инсайдер Fixed Focus Digital поделился двумя важными подробностями о будущем iPhone Air 2. По его словам, Apple сохранит привычный осенний график анонсов для ультратонкой модели, несмотря на то, что линейка iPhone 18, как ожидается, выйдет поэтапно — часть устройств осенью 2026 года, а остальные весной 2027 года. При этом второе поколение iPhone Air не получит серьёзных улучшений и ограничится стандартным апгрейдом. Также этот инсайдер уверенно заявил, что слухи о переносе релиза на 2027 год не соответствуют действительности, так как производственные цепочки уже работают над сборкой компонентов для грядущего флагмана.

Стоит отметить, что несколько недель назад издание The Information сообщало о переносе выхода iPhone Air 2 на весну 2027 года. Первоначально предполагалось, что задержка связана с намерением Apple оснастить ультратонкую модель двойной камерой, однако аналитик Bloomberg Марк Гурман утверждал, что истинная причина кроется в новом процессоре A20. Ожидается, что он будет производиться по 2-нанометровому техпроцессу TSMC и получит упаковку Wafer-Level Multi-Chip Module, которая позволяет интегрировать оперативную память непосредственно на уровне кристалла. При этом удивительно, что хотя смартфон первого поколения продался достаточно плохо, компания решила не забрасывать это направление и сделать второе поколение лишь немногим лучше оригинала. Возможно, в Apple знают то, чего не знают журналисты и инсайдеры.