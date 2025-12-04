iPhone Air потерял половину цены за десять недель

Можно с уверенностью сказать, что ультратонкий флагман iPhone Air стремительно превращается в коммерческий провал, и это напрямую отражается на его стоимости на вторичном рынке. В свежем отчёте специалисты SellCell проанализировали падение цены линейки iPhone 17 за десять недель на основе данных более чем сорока американских сервисов по выкупу устройств. Согласно этим данным, iPhone Air уже потерял от 40,3% до 47,7% своей стартовой цены — в зависимости от объёма памяти. Базовая версия iPhone Air на 256 ГБ стоила в рознице 999 долларов, а сейчас на рынке б/у она дешевле на 40,3%. Модификация на 512 ГБ с ценником 1199 долларов потеряла 45%, а топовая модель с 1 ТБ памяти, стартовавшая с 1399 долларов, оценивается примерно в 668 долларов — разница составляет 47,7%.

Для сравнения, iPhone 16 Plus на 128 ГБ за тот же десятинедельный период прошлого года потерял 41,6%, а обычный iPhone 16 на 128 ГБ ушёл в минус 44,2%. Остальная линейка iPhone 17 показывает гораздо более уверенную динамику. Среднее падение стоимости составляет 34,6% за те же десять недель. Лучший результат у iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ — минус 26,1%. Версия iPhone 17 Pro с 256 ГБ потеряла 32%, а базовый iPhone 17 на 256 ГБ — около 33%. То есть ультратонкий смартфон оказался настолько неинтересным, что всего за два месяца с момента релиза его стоимость на вторичном рынке упала практически вдвое. И со временем этот процент будет только расти, ведь популярность гаджета только падает от недели к неделе.
