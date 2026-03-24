iPhone Air продаётся не так уж плохо

Согласно новому отчёту аналитиков, iPhone Air в два раза успешнее модели Plus, которую он заменил (речь идёт о смартфоне iPhone 16 Plus). Если верить этим данным, объёмы поставок iPhone Air составили 6,8% от продаж поколения iPhone 17, в то время как iPhone 16 Plus — только 2,9%. iPhone 17 также более успешен, чем iPhone 16, с долей в 7% от общего числа продаж, по сравнению с 5,9% у предшественника. Естественно, доля iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max уменьшается по сравнению с долей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в общем объёме продаж семейства iPhone 17. Более того, модель Pro испытала наибольшее снижение в процентах по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет предположить, что некоторые покупатели выбрали Air вместо Pro.

Естественно, данная информация о продажах не является официальной — это лишь информация инсайдеров. Но если это подтвердится, похоже, ставка Apple на тонкость хотя бы немного оправдала себя. Если не считать всего прочего, у iPhone Air гораздо более очевидное уникальное торговое предложение по сравнению с iPhone 16 Plus, который был просто большим iPhone 16. Кроме того, источник утверждает, что модем C1X, используемый в iPhone Air, достиг критической точки «зрелости», позволив компании конкурировать с решениями бренда Qualcomm. Это позволяет производителю меньше денег тратить на свои комплектующие, получая при этом тот же уровень производительности. В будущем это предоставит Apple серьёзное преимущество над большинством конкурентов.
