iPhone Duo уже продают со скидкой на фоне проблем с экраном

Складной флагман Apple iPhone Duo всего через пару дней после релиза начал терять в цене на китайском рынке. На маркетплейсе Pinduoduo ценники упали на 200–300 юаней ниже РРЦ в рамках программы субсидий. Для сравнения: на старте продаж спекулянты накручивали на гаджет до 2000 юаней сверху.

Причиной охлаждения интереса называют первые отзывы пользователей, столкнувшихся с неполадками дисплея и сырым софтом. Тем не менее в официальных Apple Store дефицит сохраняется: свободных устройств нет, а доставка топовых конфигураций по предзаказу сдвинута уже на январь 2027 года (базовая версия на 256 ГБ стартовала с 15999 юаней или 2400 долларов). Тем временем энтузиасты из iFixit уже успели разобрать новинку: смартфон получил 5 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности, что стало лучшим результатом в категории «фолдов».