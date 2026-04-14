iPhone Fold сразу же станет успешным

Будущий iPhone Fold станет первым выходом Apple на рынок складных смартфонов, и, по прогнозам аналитиков мобильного рынка, устройство сразу же окажется очень успешным. Согласно новому отчёту TrendForce, первый складной iPhone поможет компании занять 19,3% рынка таких устройств в 2026 году, что сразу выведет её на третье место после Huawei и Samsung. Хотя Apple выходит в сегмент складных смартфонов позже конкурентов, аналитики считают, что отложенный спрос среди пользователей бренда, желающих попробовать новый форм-фактор, вместе с сильной экосистемой и лояльностью аудитории позволит компании быстро закрепиться среди лидеров рынка.

Одной из ключевых задач при разработке iPhone Fold стало уменьшение складки на экране, и, как отмечается в отчёте, решающую роль здесь играет работа с материалами. Ранее уже появлялась информация о применении 3D-печати и жидкого металла в шарнире устройства, а также о двойном слое ультратонкого стекла, но теперь стало известно ещё об одном важном элементе — оптически прозрачном клее OCA. Этот материал уже используется в складных дисплеях других производителей, однако Apple дорабатывает его свойства. Речь идёт о способности равномерно поглощать нагрузку, менять жёсткость и предотвращать накопление напряжения в одной точке. OCA располагается между слоями экрана, и версия от Apple, как утверждается, равномерно распределяет нагрузку, предотвращая появление заметной складки по центру дисплея.