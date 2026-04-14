iPhone Fold сразу же станет успешным

Одной из ключевых задач при разработке iPhone Fold стало уменьшение складки на экране, и, как отмечается в отчёте, решающую роль здесь играет работа с материалами. Ранее уже появлялась информация о применении 3D-печати и жидкого металла в шарнире устройства, а также о двойном слое ультратонкого стекла, но теперь стало известно ещё об одном важном элементе — оптически прозрачном клее OCA. Этот материал уже используется в складных дисплеях других производителей, однако Apple дорабатывает его свойства. Речь идёт о способности равномерно поглощать нагрузку, менять жёсткость и предотвращать накопление напряжения в одной точке. OCA располагается между слоями экрана, и версия от Apple, как утверждается, равномерно распределяет нагрузку, предотвращая появление заметной складки по центру дисплея.