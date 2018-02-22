iPhone SE 2 может выйти летом (нет)

2018-02-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone SE 2; [106]
Появились свежие слухи о том, что уже этим летом покажут новый смартфон iPhone SE 2 и что его будут продавать за 500 долларов. Это достаточно привлекательная новость, вот только я в нее совершенно не верю - слухи говорят о наличии процессора, как у нового iPhone 8, точно такой же камеры и только экран здесь меньше. Компания не будет бить по уровню продаж своего же смартфона, выпуская новинку на 200 долларов дешевле. Все пользователи ринутся покупать iPhone SE 2, забудут про «восьмерку» и даже «десятку», что Apple совсем не понравится. Сейчас производитель думает в сторону повышения прибыли, а не понижения за счет нового релиза. Да и какой смысл показывать iPhone SE 2 летом, когда до презентации нового флагмана осталось совсем немного времени. Думаю, это фейковая новость, которую просто хочется рассказать доверчивым пользователям.


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