iPhone SE 2 показали на первом видео

Вчера в сеть утекли новые рендеры ожидаемого смартфона iPhone SE 2, выход которого должен состояться в следующем году. Сегодня в сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен грядущий компакт. На видео смартфон достают из коробки и даже включают. Впрочем, авторитетный инсайдер Бен Гескин, заявил, что это не iPhone SE 2, а не кастомизированный iPhone 11 Pro с плоской боковой панелью. Так или иначе, iPhone SE 2 прочат 4,7-дюймовый IPS-дисплей, фирменный процессор Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ флэш-памяти NAND.