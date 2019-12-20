iPhone SE 2 показали на первом видео

2019-12-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone SE 2; [80]
Вчера в сеть утекли новые рендеры ожидаемого смартфона iPhone SE 2, выход которого должен состояться в следующем году. Сегодня в сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен грядущий компакт. На видео смартфон достают из коробки и даже включают. Впрочем, авторитетный инсайдер Бен Гескин, заявил, что это не iPhone SE 2, а не кастомизированный iPhone 11 Pro с плоской боковой панелью. Так или иначе, iPhone SE 2 прочат 4,7-дюймовый IPS-дисплей, фирменный процессор Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ флэш-памяти NAND.


Комментарии и отзывы iPhone SE 2
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