iPhone SE 4 будут продавать дешевле 500 долларов

Кроме того, за эту сумму покупатели получат устройство с процессором A18, 8 ГБ оперативной памяти и большим 6,06-дюймовым OLED-экраном (без поддержки ProMotion). Это очень привлекательная конфигурация, плюс благодаря улучшенному движку Neural Engine в A18 и увеличенному объёму оперативной памяти, iPhone SE 4 станет самым доступным устройством Apple, поддерживающим функции генеративного ИИ. А это ключевое направление компании, над которым сейчас работает Apple, так что такое развитие событий можно назвать хорошими новостями. Всё же такими темпами даже на бюджетных смартфона будет возможность локально запускать технологии на базе искусственного интеллекта, а не запускать их из облака, отдавая личные данные корпорациям.