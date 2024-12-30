iPhone SE 4 будут продавать дешевле 500 долларов

Релиз смартфона iPhone SE 4 в первом квартале следующего года станет сигналом о том, что Apple начинает снижать свою зависимость от продукции компании Qualcomm. Дело в том, что новый доступный смартфон, по информации инсайдеров, станет первым устройством, оснащённым собственным 5G-модемом компании. Создавая собственную цепочку поставок для базовых чипов, Apple сможет избежать необходимости платить Qualcomm значительные суммы, что даст компании возможность устанавливать более конкурентоспособную цену на iPhone SE 4. Согласно последним данным японского инсайдера, цена грядущей новинки составит менее 500 долларов, что сделает её невероятно выгодной на фоне iPhone 16, который стоит от 800 долларов и выше.

Кроме того, за эту сумму покупатели получат устройство с процессором A18, 8 ГБ оперативной памяти и большим 6,06-дюймовым OLED-экраном (без поддержки ProMotion). Это очень привлекательная конфигурация, плюс благодаря улучшенному движку Neural Engine в A18 и увеличенному объёму оперативной памяти, iPhone SE 4 станет самым доступным устройством Apple, поддерживающим функции генеративного ИИ. А это ключевое направление компании, над которым сейчас работает Apple, так что такое развитие событий можно назвать хорошими новостями. Всё же такими темпами даже на бюджетных смартфона будет возможность локально запускать технологии на базе искусственного интеллекта, а не запускать их из облака, отдавая личные данные корпорациям.