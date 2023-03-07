iPhone SE 4 будут производить в корпусе iPhone 14

Относительно недавно мы сообщили новость о том, что компания Apple планирует выпустить в продажу смартфон iPhone SE 4, который должен продаваться по достаточно доступной цене, так как производитель хочет повысить продажи на фоне относительно плохого старта iPhone 14. Инсайдеры сообщали, что пользователи вместе с iPhone SE 4 должны получить относительно производительное решение, которое будет справляться с базовыми задачами, так что там будут использовать процессор базового уровня прошлых поколений, достаточно простую систему камер и дисплей, который уступает флагманам по ряду характеристик. Но сегодня появились новые данные о том, что iPhone SE 4 будет поставляться ещё и в корпусе от iPhone 14, так что смартфоны будут буквально идентичными.

Причина, естественно, в желании максимально удешевить производство — компания Apple не хочет запускать отдельную линию для производства отдельного корпуса под новый смартфон, так что инженеры просто укомплектуют всё необходимое внутрь уже готового корпуса. Его будут производить на тех же заводах, которые сейчас выпускают корпусы для iPhone 14, а значит, унификация производства приведёт в конечном итоге к снижению общей стоимости конечного смартфона. И iPhone SE 4 будет ещё более доступным, как минимум для самой компании Apple, что, конечно, не может не радовать потенциального покупателя. Будем надеяться, что производитель готовит действительно классное и бюджетное устройство на новой iOS.