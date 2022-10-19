iPhone SE 4 показали на рендерах

Авторитетный информатор Джон Проссер показал качественные изображения следующего поколения смартфона iPhone SE, который еще не был представлен официально. Отметим длинный вырез в верхней части дисплея, довольно тонкие рамки вокруг экрана, а также красную, белую и черную расцветки. В целом, новый iPhone SE 4 будет очень похож на iPhone XR. Что до технических характеристик, устройству прочат 6,1-дюймовый дисплей и фирменную однокристальную систему Apple A15 Bionic, который используется в смартфонах линейки iPhone 13.

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