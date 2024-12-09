iPhone SE 4 получит камеру на 48 Мп

Судя по информации из сети, компания Apple готовится выпустить доступный смартфон iPhone SE 4 в начале следующего года, и устройство, скорее всего, получит ряд изменений по части дизайна и набора функций. Например, несмотря на то, что уже появлялись различные слухи о характеристиках устройства, его камера с одним объективом вызывала массу вопросов и неопределённости. Но согласно новым данным, iPhone SE 4 будет оснащён основной камерой с разрешением 48 Мп и фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп, что позволит гаджету конкурировать с остальными моделями в линейке. Для сравнения, iPhone 16 оснащён широкоугольным объективом Fusion на 48 Мп, который позволяет делать как стандартные, так и широкоугольные снимки.

Аналогичная система камеры в iPhone SE 4 обеспечит поддержку 2-кратного зума благодаря высокому разрешению. Кроме того, фронтальная камера на 12 Мп сохранит высокое качество съёмки и позволит реализовать Face ID. Соответственно, можно смело говорить о том, что производитель изменит дизайн своего доступного смартфона. Также стоит напомнить, что ранее сообщалось, что цена iPhone SE 4 будет находиться в диапазоне от 400 до 500 долларов, что сделает его самым доступным iPhone с современным дизайном и приличными характеристиками. И, что интересно, iPhone SE 4, вероятно, будет работать на базе чипа A18, аналогичного тому, который установлен в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот чип обеспечит устройству производительность на уровне флагманов и сделает его более устойчивым к будущим обновлениям.