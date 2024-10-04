iPhone SE 4 получит новый процессор и 48-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне iPhone SE 4, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят корпусом с дизайном от iPhone 14, OLED-экраном с разрешением 1170:2532 пикселей, но без Dynamic Island, фирменной однокристальной системой A18, как в iPhone 16, 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой функций Apple Intelligence, одинарной основной камерой разрешением 48 Мп, как в iPhone 15, фронтальной камерой на 12 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения собственной разработки, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Утверждается, что стоить смартфон будет от 460 долларов. Релиз iPhone SE ожидается в следующем году.