iPhone SE 4 выйдет с устаревшим дизайном

Apple делает интересный ход с релизом смартфона iPhone SE 4 — с одной стороны, устройство получит мощную начинку, что сделает смартфон одним из самых производительных гаджетов за разумные деньги. С другой стороны, компания намерена сократить расходы на производство гаджета, что отразится на некоторых аспектах дизайна. Например, долгое время обсуждалось, получит ли новый iPhone SE 4 вырез Dynamic Island или останется с «чёлкой». И, к сожалению, по данным надёжного аналитика, Apple выбрала устаревший вариант. Инсайдер уверенно подтвердил, что бюджетный смартфон выйдет с «чёлкой» — и не с какой-нибудь новой, а с той же, что использовалась в iPhone 14 два года назад. Вероятно, Apple намеренно сохраняет этот дизайн, чтобы чётко разграничить iPhone SE 4 и iPhone 16, предотвращая путаницу среди пользователей.

Кроме того, отказ от Dynamic Island может быть связан с удешевлением дисплея, так как новый вырез стоит дороже в производстве и потребляет больше энергии. Если прогноз инсайдера окажется верным, iPhone SE 4 станет единственным актуальным смартфоном Apple с «чёлкой», тогда как все остальные модели будут оснащены Dynamic Island. Учитывая, что цена устройства в Японии, по слухам, составит менее 500, такие компромиссы вполне логичны. Хотя, конечно, пользователям подобные нововведения могут не зайти, ведь все хотели получить доступный смартфон с новым типом выреза, а на деле окажется, что модель выглядит так же, как старые смартфоны двухлетней давности.