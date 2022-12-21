iPhone SE выйдет лишь в 2024 году

Хотя многие пользователи уверены в том, что у компании Apple есть исключительно дорогие флагманские смартфоны, на самом деле это не совсем так, потому что у производителя есть линейка более или менее доступных гаджетов. Речь о линейке смартфонов iPhone SE, которые получают старый дизайн, не самое свежее железо и дисплеи, но при этом стоят заметно дешевле свежих флагманов и предоставляют возможность прикоснуться к миру технологий компании Apple за вполне разумные деньги. Для многих пользователей эта возможность на самом деле очень важна, потому что качество сборки и поддержка у производителя отличные, а значит, доступный гаджет по этой цене был бы более чем привлекательным решением. Но теперь оказалось, что у компании планов по выпуску доступных гаджетов пока что нет.

Например, инсайдеры уверяют, что смартфон iPhone SE 4 должны представить только в 2024 году, то есть почти через два года, ведь обычно компания выпускает свои смартфоны в октябре, то есть ближе к концу года. Это достаточно грустно, потому что многие пользователи обожают именно эту линейку смартфонов по вполне понятным причинам — пользователь получает возможность без труда работать с качественным устройством, наслаждаясь плавностью системы и всеми преимуществами гаджета, но при этом не платит как за флагман. Будем надеяться что компания передумает и выпустит столь ожидаемый iPhone SE 4 гораздо скорее, ведь ждать целых два года довольно долго — хотелось бы увидеть новый гаджет уже весной.