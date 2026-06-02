iPhone Ultra отправили операторам связи для валидации

Подготовка компании Apple к запуску складного iPhone Ultra на этапе предсерийного производства, судя по сообщениям, набирает обороты — прототипы уже якобы отправляются операторам связи для тестирования и валидации. На фоне этих данных появился новый инсайд, согласно которому Apple, по всей видимости, окончательно определилась с ключевыми элементами конструкции устройства. Речь идёт о шарнире из жидкого металла, более ёмком аккумуляторе и титановом корпусе будущего складного смартфона. Ранее также сообщалось, что iPhone Ultra может получить отдельную испарительную камеру для улучшенного отвода тепла, что должно заметно повысить стабильность производительности при нагрузках.

Жидкий металл, как отмечается, представляет собой аморфный металлический сплав, получаемый при быстром охлаждении, из-за чего его атомная структура не формирует кристаллическую решётку, а остаётся хаотичной, напоминающей стекло. За счёт этого материал может быть примерно в 1,5 раза твёрже нержавеющей стали и примерно в 2,5 раза прочнее обычного титана, при этом сохраняя способность к упругой деформации под нагрузкой. Дополнительно инсайдер заявляет, что вес iPhone Ultra неизбежно превысит массу аналогичного складного устройства Samsung, которое, по его оценкам, будет весить 201 грамм, что дополнительно подчёркивает потенциальную разницу в конструкции и материалах между двумя конкурентами. Но, конечно, это всего лишь слухи на данный момент.
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