iPhone Ultra отправили операторам связи для валидации

Жидкий металл, как отмечается, представляет собой аморфный металлический сплав, получаемый при быстром охлаждении, из-за чего его атомная структура не формирует кристаллическую решётку, а остаётся хаотичной, напоминающей стекло. За счёт этого материал может быть примерно в 1,5 раза твёрже нержавеющей стали и примерно в 2,5 раза прочнее обычного титана, при этом сохраняя способность к упругой деформации под нагрузкой. Дополнительно инсайдер заявляет, что вес iPhone Ultra неизбежно превысит массу аналогичного складного устройства Samsung, которое, по его оценкам, будет весить 201 грамм, что дополнительно подчёркивает потенциальную разницу в конструкции и материалах между двумя конкурентами. Но, конечно, это всего лишь слухи на данный момент.