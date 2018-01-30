iPhone X Plus получит много памяти

В сети появилась информация о том, что новый смартфон iPhone X Plus получит не только больше размеры корпуса и дисплея, но и совершенно иную начинку. Устройство будет более производительным и если вы планируете покупать самый топовый гаджет на рынке, то придется отдать за него еще больше денег. Если сейчас за iPhone X просят 1300 долларов, то старшая версия будет оцениваться от 1600 долларов и выше, так что планка в две тысячи долларов совершенно недалеко от реальности, осталось только подождать релиза и можно будет говорить о ценнике в 120 тысяч рублей, а может даже и больше. Собственно, к этому все идет уже достаточно давно, так как компании постепенно наращивают стоимость смартфонов уже не первый год и если посмотреть на цену флагманов предыдущих поколений, то это будет ярко заметно.