iPhone X и новые функции

Появились данные о том, что смартфон iPhone X в 2018 году получит обновленную версию и она лишится всех тех недостатков, которые были у оригинальной версии. Начнем с того, что производитель уменьшит габариты верхней площадки и экран станет более привлекательным на вид. Это важный момент, так как многие покупатели не берут себе яблочный флагман именно по причине неудобного дисплея со странной бровью в верхней части. Помимо этого, теперь у смартфона будет сканер отпечатков пальцев - его установят под стекло, как у новинки от Vivo, и это позволит разблокировать устройство более шустро и удобно. Пока что это все новости о будущей новинке, но можно еще спрогнозировать большую диагональ дисплея, более производительный процессор и прочую начинку. Будем ждать релиза этого устройства и обязательно все детали вам расскажем.