iPhone X в золотом корпусе

В интернете появились фотографии смартфона iPhone X, который выполнен в золотистом цвете и смотрится достаточно круто. Конечно, на тех фотографиях, что предоставили китайские интернет-порталы ничего крутого нет, это достаточно низкое качество фотографии и не более того, но в реальной жизни смартфон будет выглядеть более привлекательно. Осталось только дождаться официального анонса нового гаджета, который может стать эксклюзивом для какой-то выставки или будет причиной анонса чего-то еще. Новых ноутбуков яблочной компании, к примеру, либо планшета нового. А золотую версию iPhone X покажут как интересное дополнение и не более того. Посмотрим, является ли данная фотография реальным фактом или очередным фейком из Китая. Что-то мне подсказывает, что второй вариант больше похож на правду.