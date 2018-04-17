iPhone X в золотом корпусе

2018-04-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone X; [23]
В интернете появились фотографии смартфона iPhone X, который выполнен в золотистом цвете и смотрится достаточно круто. Конечно, на тех фотографиях, что предоставили китайские интернет-порталы ничего крутого нет, это достаточно низкое качество фотографии и не более того, но в реальной жизни смартфон будет выглядеть более привлекательно. Осталось только дождаться официального анонса нового гаджета, который может стать эксклюзивом для какой-то выставки или будет причиной анонса чего-то еще. Новых ноутбуков яблочной компании, к примеру, либо планшета нового. А золотую версию iPhone X покажут как интересное дополнение и не более того. Посмотрим, является ли данная фотография реальным фактом или очередным фейком из Китая. Что-то мне подсказывает, что второй вариант больше похож на правду.


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