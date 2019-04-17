iPhone XR стал самым популярным в Великобритании

В октябре 2018 года компания Apple представила упрощенную версию флагмана под названием iPhone XR. Тогда аналитики посчитали, что гаджет не очень интересный и даже было мнение, что его вскоре снимут с продаж. Сейчас же картина совершенно иная, ведь на рынке Великобритании это самый продаваемый смартфон. Пользователям нравится дизайн, нравится начинка и возможность за вполне адекватные деньги получить крутой продукт от известного бренда. Все же качество сборки у компании на довольно высоком уровне и если вы хотите купить смартфон и пользоваться им длительное время, то лучше всего обратить свое внимание именно на эту модель. У iPhone XR есть все шансы покорить ваше сердце за вполне разумную сумму денег, чтобы не думать о других смартфонах.