iPhone XS Max опередил OnePlus 6T в тесте быстродействия

На YouTube появилось видео, в котором сравнивается скорость работы флагманских смартфонов OnePlus 6T и iPhone XS Max. Если в первом круге китаец был ровней смартфону от Apple, то во втором круге, когда приложения запускались повторно, «айфон» оказался шустрее. Итоговая разница составила 18 секунд. Заметим, что у iPhone XS Max в два раза меньше оперативной памяти, чем OnePlus 6T.

Напомним, что iPhone XS и XS Max оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае используется eSIM).