iPhone подешевел в Китае

Довольно интересная информация у нас появилась — оказалось, что компания Apple весьма активно снижает цены на iPhone на территории Китая. Дело в том, что из-за новых санкций со стороны США в отношении Китая сама Поднебесная может выдвинуть ответные санкции в сторону США, запретив ввоз различной продукции или поднял пошлины. Вероятно, в Apple понимают, что совсем скоро продавать смартфоны будет крайне тяжело, а значит, самое время сделать упор на снижении цены и опустошить склады, которые потом распродать будет крайне тяжело. Ждем, когда санкции введут, и тогда можно будет поговорить о проблемах с реализацией техники Apple, ведь компания достаточно активно продавала свою технику в Китае, а теперь продажи сильно снизятся.