iPhone получил большую диагональ

Рынок смартфонов не стоит на месте и постоянно двигается в направлении развития, что крайне положительно сказывается на крупных производителях. К примеру, еще какое-то время назад мы не могли представить себе смартфон с памятью на 512 гигабайт, а сейчас это вполне нормальное явление. Более того, теперь появилась информация, что компания Apple тоже сдалась под давлением рынка и решила выпустить большой смартфон с диагональю, которая не будет уступать потенциальным конкурентам. К примеру, говорят о том, что новый iPhone получит диагональ в 6,7 дюйма, что крайне много даже по современным меркам рынка смартфонов. Однако это позволит выделиться на фоне остальных и как-то привлечь аудиторию, которая устала от сплошного однообразия.