iPhone принёс Apple колоссальную прибыль в 2025 году

Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания демонстрирует уверенные квартальные результаты, включая двузначный рост в сегменте доходов от сервисов. И действительно — несмотря на проблемы с рынком Китая, компания Apple превзошла ожидания аналитиков по итогам второго квартала 2025 года. Доход компании составил 95,4 миллиарда долларов, что выше прогнозируемых 94,6 миллиарда и на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, направление цифровых сервисов установило новый рекорд — 26,65 миллиарда долларов выручки против 23,87 миллиарда годом ранее. Однако не факт, что этот рекорд будет побит в ближайшее время, учитывая судебное давление на Apple по поводу правил монетизации приложений — это грозит снижением доходов от комиссии в 30%, которую ранее платили разработчики.

Из аппаратных продуктов лидером остаётся iPhone с выручкой в 46,84 миллиарда долларов. Продажи Mac, iPad и носимых устройств (включая устройства для дома) остаются значительно ниже и примерно на одном уровне друг с другом. Это довольно важный момент, который демонстрирует, насколько смартфоны для компании важны в плане генерации прибыли. И если в текущем году компания не сможет выпустить действительно интересное устройство, она имеет все шансы окончательно потерять китайский рынок, что приведёт к значительному снижению доходов — впервые за много лет. Но, скорее всего, в самой компании Apple это тоже прекрасно понимают.