iPhone теперь поддерживает Joy-Con

Вчера на мероприятии WWDC 2022 компания Apple обсудила, как iOS 16 улучшит игровой процесс благодаря обновленной графике Metal 3, улучшениям Game Center и многому другому. Теперь похоже, что iOS 16 будет предлагать поддержку большего количества сторонних игровых контроллеров, в первую очередь контроллеров Nintendo Joy-Con и Pro, сообщает издание 9to5Mac. Разработчик Райли Тестут обнаружил, что может играть в игры с контроллерами Nintendo Switch Joy-Con и Pro на iPhone и iPad с последней бета-версией iOS 16. Согласно внутреннему коду, обнаруженному 9to5Mac, обновление также поддерживает контроллеры 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus и Logitech F710 Gamepad. iOS 16 позволяет вам соединять Joy-Cons как один контроллер, и вы можете настроить элементы управления в настройках Bluetooth.

Вы даже можете динамически переключаться между использованием обоих Joy-Cons в качестве одного контроллера или двух отдельных контроллеров, нажимая и удерживая кнопки «Снимок экрана» и «Домой». Похоже, что Apple сможет добавить поддержку большего количества контроллеров без необходимости выпуска новой версии iOS, используя так называемые «мобильные апдейты». Это похоже на другую новую функцию, которая позволяет Apple автоматически выпускать обновления безопасности между выпусками iOS. Отличные новости для владельцев консолей, которые хотят играть на смартфоне и не покупать при этом отдельный геймпад. Вопрос только в поддержке геймпадов самими играми.
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