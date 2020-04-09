iPhone все же получит 5G

Какое-то время назад на рынке появилась информация о том, что компания Apple не думает выпускать смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в этом году, так как в этом нет особого смысла. Ведь все равно мобильные операторы еще не готовы предоставить пользователям возможность работать с 5G, так зачем устанавливать модуль в телефон и делать его еще более дорогим. Однако сейчас аналитики, связанные с поставщиками комплектующих для нового iPhone, сообщают, что компания все же думает над установкой 5G в свой новый флагман. Связано это в первую очередь с тем, что нового в смартфоне практически ничего нет. Чуть более мощный процессор, чуть больше памяти, чуть лучше камеры. А производителю нужно что-то действительно мощное.