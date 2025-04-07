iPhone вскоре серьёзно подорожает

После введения тарифов администрацией США производители вроде Apple начали искать способы смягчить последствия для потребителей, поскольку рост цен теперь просто неизбежен. Основной сборочный центр iPhone — Китай — теперь облагается совокупной пошлиной в 54%, Индия — на 26%, а все товары из Вьетнама будут облагаться тарифом в 46% при ввозе в США. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple заранее готовилась к новой волне тарифов — компания в течение последних месяцев накапливала запасы iPhone, Mac и другой продукции на складах в США. Новые тарифы, вступающие в силу 9 апреля, не распространяются на уже ввезённые устройства, так что Apple теоретически может отложить повышение цен как минимум до релиза серии iPhone 17 в сентябре.

Кроме того, Apple готова частично взять удар на себя, снизив маржу на устройства. В среднем наценка на «железо» у Apple составляет около 45%. Также, как и другие производители, компания ведёт пересмотр контрактов с поставщиками и сборочными партнёрами, пытаясь добиться более выгодных условий по стоимости комплектующих и производства. Одновременно с этим Apple расширяет географию производства за пределами Азии — в числе новых производственных локаций упоминается Бразилия. Последний раз Apple поднимала цену на флагманский iPhone в США в 2017 году — с выпуском iPhone X, который стартовал от 999 долларов. Но, с другой стороны, даже со всеми хитростями новый iPhone, скорее всего, всё равно станет заметно дороже предыдущего.
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