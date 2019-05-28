iPod Touch стоит слишком дорого

Компания Apple, как и говорили инсайдеры, выпустила в продажу свой плеер Apple iPod Touch, который уже сейчас можно заказать за 199 долларов. Устройство построено на процессоре A10 Fusion и в базовой комплектации вы получаете всего 32 гигабайта встроенной памяти. Даже если вы будете с плеера только слушать музыку, этой памяти вам не хватит буквально через месяц активного использования. Если же посмотреть на более продвинутые в этом плане модели, то вы заметите, что за топовую модель с 256 гигабайтами встроенной памяти просят 399 долларов. Это за плеер с процессором не первой свежести, который умеет запускать игры и музыку с фильмами. У некоторых компаний можно флагман купить примерно за эти же деньги. Очень грустный релиз.