iQOO 15 Apex Edition оценили в 780 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15 Apex Edition, которая может похвастаться тыльной панелью с голографическим рисунком. Новинка также получила 6,85-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой 144 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменный игровой чип Q3, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 32 Мп, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 780 долларов.