iQOO 15 Ultra получит перископную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 15 Ultra, официальная презентация которого ожидается осенью этого года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, основной камеры с перископическим модулем, катушки беспроводной зарядки и дополнительной кнопки на боковой грани.

Напомним, что еще актуальный iQOO 13 имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).
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