iQOO 15T получит флагманский процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что уже в следующем месяце компания iQOO выпустит смартфон iQOO 15T и планшет iQOO Pad 6 Pro. Первый оснастят 6,82-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 2K, 3-нанометроввым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500 c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем G1-Ultra, а также основной камерой разрешением 200 Мп.

Планшету приписывают наличие топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen5 от Qualcomm, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 13,2-дюймового ЖК-экрана с разрешением 4K, батареи ёмкостью 13000 мАч, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, акустической системы с восемью динамиками, а также расцветок корпуса Isle of Man, Grey Crystal и Silver Wing.