iQOO 16 показали на первом пресс-рендере

Компания iQOO поделилась первым официальным изображением флагманского смартфона iQOO 16, официальный релиз которого ожидается в конце этого месяца. Отметим выступающий из корпуса блок основной камеры с тремя модулями. Сам производитель назвал этот элемент дизайна «Иллюминатором будущего». Что касается расцветки, то она называется «Light Chasing». Технические параметры пока не раскрываются, но утечки приписывают грядущей новинке наличие топового дисплея с разрешением 2K, 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тыльной камеры с модулями разрешением по 50 Мп, батареи ёмкостью 8400 мАч, а также поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно.