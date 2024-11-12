iQOO Neo 10 получит батарею на 6100 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 6100 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, плоского экрана с разрешением 1,5K и фирменного игрового чипа Q2. Что до старшей модели Neo 10 Pro, она получит 3-нанометровый флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3630 МГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12. Официальная презентация iQOO Neo 10 ожидается уже в этом месяце.