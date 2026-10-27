iQOO Neo 12 выдает стабильные 185 FPS в Call of Duty Mobile

Инсайдер Digital Chat Station протестировал грядущий iQOO Neo 12 и назвал его первым в мире смартфоном, способным держать нативные 185 кадров в секунду в Call of Duty Mobile на HD-настройках графики. В подтверждение опубликован часовой лог бенчмарка PerfDog: средняя частота составила невероятные 185,05 к/с, а показатель редких событий (1% Low) не опустился ниже 165,1 к/с. За всю игровую сессию система не зафиксировала ни единого микрофриза или статтера.

Всего новинка сможет запускать с нативной частотой 185 FPS свыше 50 тайтлов — от Peacekeeper Elite и Delta Force до Valorant и CrossFire. Причем речь идет именно о честной кадровой частоте без интерполяции. Тянуть такие нагрузки аппарату помогают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с дополнительным игровым чипом Q3, дисплей 2K с разверткой 185 Гц и система активного охлаждения со встроенным кулером. Для полного погружения в шутеры заявлены чувствительные сенсорные триггеры и продвинутая тактильная отдача 4D. Официальный релиз смартфона состоится уже завтра, 28 октября.
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