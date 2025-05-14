iQOO Neo10 Pro+ протестировали в бенчмарке

Бренд iQOO поделился результатами тестирования смартфона Neo10 Pro+ в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат, основанный на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, набирает 3311557 баллов. Также производитель подтвердил наличие оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra и быстрой флеш-памяти UFS 4.1. Ранее сообщалось о лимитированной расцветке BMW M Motorsport, цветовых вариантах Shiguang White и Shadow Black, стеклянной задней панели с текстурой, сдвоенной тыльной камере и плоском 2K-дисплее. Также на презентации 20 мая будет представлен более доступный смартфон iQOO Neo 10 с 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч.