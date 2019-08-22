iQOO Pro 4G и его характеристика

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4410 мАч. Особенностью iQOO Pro 4G станет хорошая камера, представленная сенсорами на 48, 13 и 2 мегапикселя. При размерах 156,77 х 75,73 х 9,325 мм вес смартфона составляет 215 граммов.По всей видимости, iQOO выпустит две модели смартфона: с поддержкой 5G-сетей и без неё. Согласно документации TENAA, iQOO Pro 4G получит 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Работать смартфон будет на базе новейшего процессора. На рынок выйдут две модификации гаджета: с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Размер внутреннего накопителя будет варьироваться от 128 до 512 ГБ. Заявлена поддержка двух SIM-карт в режиме Dual Stanby.О стоимости новинки пока неизвестно.