iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей

Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,3 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и 5G-модемом, 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, оперативной памятью LPDDR4x, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли (IP64) и ОС Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15 «из коробки».

