iQOO Z10 Turbo Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Z10 Turbo Pro, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтверждает наличие новенькой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,21 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 2193 и 7247 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Смартфон также оснастят 6,78-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1.5K, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп. Также ожидается выход более доступной модели iQOO Z10 Turbo на менее производительном процессоре MediaTek Dimensity 8400.