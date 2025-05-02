iQOO Z10 Turbo возглавил рейтинг субфлагманов

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг производительности субфлагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Итак, лидером апреля стал iQOO Z10 Turbo, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8400. Аппарат набрал 1800196 баллов. Второе место занял REDMI Turbo 4 на платформе Dimensity 8400-Ultra с 1699698 баллами, а третье OnePlus Ace 3V на процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с 1418257 баллами. Также в десятку вошли модели OPPO Reno13 Pro, Redmi K70E, OPPO Reno13, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro.